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Yeni aldıkları evde uykular haram oldu! Evden gelen sesler yüzünden evlerini terk ettiler

Yeni aldıkları evde uykular haram oldu! Evden gelen sesler yüzünden evlerini terk ettiler

Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanda oturan aileler evden gelen sesler yüzünden hayatları kabusa döndü. Evde meydana gelen çatlaklar ve çatırdama sesinden dolayı bazı ev sahipleri binadan taşınmak zorunda kaldı.

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Serik ilçesinde ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, 5 yıl önce Kökez Mahallesi’nde bir müteahhitle anlaştı. Anlaşmanın ardından apartmanda bulunan 9 daire farklı kişiler tarafından satın alındı. Süreç içerisinde vatandaşlar evlerine yerleşti.

Aradan geçen zamanda binada oluşan çatlaklar her geçen gün artarak, sakinlerinin adeta kabusu oldu. Yaşanan olayın ardından iki daire sahibi evinden taşınmak zorunda kaldı. Yüksek kiralar nedeniyle dairelerinde yaşamak zorunda kalan vatandaşlar ise korkuyla yaşıyorlar.

“Kızım bana 'Anne biz ölecek miyiz? Biz artık ne yapacağız' diye soruyor”

Aparmanın birinci katında yaşayan Elvan Alataş, "Ben binayı sıfır olarak bir mimardan satın aldım. Binayı 7 kez tamir yaptırdım evin içerisinde çatlaklar oluştuğu için. Her tadilattan 1 ay sonra çatlaklar çoğalmaya başladı. Fileli yapımdan tutun her türlü yapımı denedik. Binada çatlamalardan dolayı çat çat diye seslerden dolayı kızım korkmaya başladı. 'Anne biz ölecek miyiz? Biz artık ne yapacağız' diye konuşunca buradan taşınmak durumunda kaldım."

"Kendi evimi bırakıp kiraya çıktım. Şu an hukuki süreci başlattım. Tek amacımız bu işin bir an önce çözülmesi. Çünkü ben bu evde yaşayamadığım için çıktım ama binada 9 tane dairede 12 tane çocuk var. Bu yüzden panik içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

“Biz mezar satın almadık, ev satın aldık”

Daire sakini Umut Dalka ise yaşadıklarını şöyle anlattı:
"2018 yılında müteahhittin kendisinden aldım bu evi. 3 ay sonra evde sıkıntılar meydana geldi. Duvarların çatlaması, fayansların dökülmesi ve elektrik kablolarının arızasını müteahhide bildirdim, duyarsız davrandı. Eşine durumu anlattığımda bütün ustaları getirdi, geçici tadilat yaptılar."

"O da çok fazla sürmedi ve binada daha fazla hasar meydana geldi. Özellikle son 20 gündür daha da çoğaldı. Evimde akşamları ses gelmeye başladı. Her evde en az 2 çocuk var. Bu yüzden can güvenliğimizden endişeliyiz. Biz mezar satın almadık, ev satın aldık. Biz bilirkişi olarak üç mühendis getirdik. Yapılan inceleme sonucunda en kısa zamanda binanın boşaltılması gerektiğini bize bildirdiler. Belediye ile görüştük, onlar da bu işin takipçisi olacaklar" diye konuştu.

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