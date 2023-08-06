Uyuşturucu satıcısı polisin 'dur' ikazına uymadı üzerlerine motosiklet sürdü!

Muğla'da devriyedeki polis ekiplerinin dur ikazına uymayan şüpheli şahıs, polis ekiplerinin üzerine motosiklet sürdü. Yakalanan şahısın uyuşturucu satıcısı olduğu ortaya çıktı.

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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, ilçenin farklı sokaklarında gece gündüz yaptıkları denetimlerle suçluları yakalamaya devam ediyor. Bu çerçevede yunus polisler, Siteler Mahallesi ve Tepe Mahallesi 33. Sokak'ta şok uygulaması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre şok uygulamalarında farklı suçlardan aramaları bulunan 2 kişi ve şüphelenerek durdurulan 3 motosikletliden de uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, 33. Sokak üzerinde şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan İ.K. isimli motosiklet sürücüsü, motosikletini ekiplerin üzerine doğru sürerek kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanan şüphelinin, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcısı olduğu ortaya çıktı.

Daha önce de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sabıkası olduğu tespit edilen İ.K.‘nın (25) üzerinde yapılan aramada 45 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Polis ve bekçilere karşı koymaya çalışan şahıs elleri, kelepçelenip gözaltına alındı.

Marmaris ilçe genelinde suç ve suçluları önlemeye yönelik huzur güven uygulamalarının, hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.