BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli isim tutuklandı.

Abone ol

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda T.D. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılmasının ardından çalışma başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli yakalandıktan sonra evinde yapılan arama sonucunda, 2 det ruhsatsız tabanca, 33 adet mermi, 54 gram Kubar Esrar, 8 gram Metamfetamin ele geçirildi. T.D. ile beraberindeki M. İ., M. K. ve F.D. isimli 4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Elazığ E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
DGS sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuç ekranı 2023
DGS sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuç ekranı 2023
Deprem bölgesinde 180 bin konut ve köy evinin yapımı sürüyor!
Deprem bölgesinde 180 bin konut ve köy evinin yapımı sürüyor!
Bağcılar'da emniyet ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Bağcılar'da emniyet ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Burdur'da acı kaza! Takla atıp kayalıklara çakıldı: 2 ölü, 3 yaralı
Burdur'da acı kaza! Takla atıp kayalıklara çakıldı: 2 ölü, 3 yaralı
Çin'de deprem! Şandong eyaleti 5,5 ile sallandı!
Çin'de deprem! Şandong eyaleti 5,5 ile sallandı!
Saniyede 3 internet sitesi yayın hayatına başlıyor!
Saniyede 3 internet sitesi yayın hayatına başlıyor!
Asya kaplan sivrisineği Ege ve Akdeniz'de hızla yayılıyor! Mücadelesi çok zor!
Asya kaplan sivrisineği Ege ve Akdeniz'de hızla yayılıyor! Mücadelesi çok zor!
Yeni aldıkları evde uykular haram oldu! Evden gelen sesler yüzünden evlerini terk ettiler
Yeni aldıkları evde uykular haram oldu! Evden gelen sesler yüzünden evlerini terk ettiler
SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK cumartesi günü çalışıyor mu?
SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK cumartesi günü çalışıyor mu?
Bahreyn de vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini istedi!
Bahreyn de vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini istedi!
Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde muhtemel rakipler belli oluyor!
Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde muhtemel rakipler belli oluyor!
Görenleri büyüledi! 17 asırlık küçük Ayasofya turist akımına uğradı
Görenleri büyüledi! 17 asırlık küçük Ayasofya turist akımına uğradı