Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli isim tutuklandı.

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda T.D. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılmasının ardından çalışma başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli yakalandıktan sonra evinde yapılan arama sonucunda, 2 det ruhsatsız tabanca, 33 adet mermi, 54 gram Kubar Esrar, 8 gram Metamfetamin ele geçirildi. T.D. ile beraberindeki M. İ., M. K. ve F.D. isimli 4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Elazığ E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.