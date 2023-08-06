İstanbul Başakşehir’de Bilal Sonses rüzgarı esti

Başakşehir Belediyesi’nin yaz etkinlikleri çerçevesinde Bahçeşehir Gölet’te sahne alan ünlü şarkıcı Bilal Sonses, Başakşehirli sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Abone ol

Başakşehir’de yaz etkinlikleri doludizgin devam ediyor. “Dön diyemem”, “Cereyan” ve “Ardından” gibi şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Bilal Sonses, etkinlikler çerçevesinde Bahçeşehir Gölet’te sahne aldı.

Sonses, en güzel şarkılarıyla Başakşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konseri Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve eşi Kübra Kartoğlu da takip etti. Başkan Kartoğlu’na ilçe sakinlerinin ilgisi büyük oldu. Konseri çok beğendiğini belirten Kartoğlu, Bilal Sonses’e sahnede fidan sertifikası takdim etti. Başkan Kartoğlu, Bilal Sonses’i çok beğendiğini dile getirerek, istek şarkıda bulunmayı da ihmal etmedi. Sonses, sahne performansıyla ayakta alkışlandı.