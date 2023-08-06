BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, hangi belgeler gereklidir?BİLSEM kayıt işlemleri

15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilen BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasında kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos'ta belli oldu. Peki, BİLSEM kaydı nasıl yapılır? Kayıt için hangi belgeler ve evraklar gerekli? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Abone ol

15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilen BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasında kayıt hakkı kazanan öğrenciler 14-31 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan: “BİLSEM kaydı nasıl yapılır? Kayıt için hangi belgeler ve evraklar gerekli?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

BİLSEM kayıtları nasıl yapılır?

Öğrencimizin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi (Okula giriş-çıkış saatleri yazılı olacak)

T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Seçimi Bireysel Değerlendirme sonuç belgesi (http://meb.gov.tr internet sitesinde yer alan sonuç açıklama adresinden internet sayfası çıktısı alınacak)

BİLSEM kaydı nasıl yapılır?

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, açıklanan resmi tarihlerde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.