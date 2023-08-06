Diyarbakır Anneleri terörle mücadelede 5. yılında

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için 1434 gündür HDP İl Başkanlığı önünde 'evlat nöbeti' tutan ailelerin kaldığı çadırda 'Diyarbakır Annelerin Terörle Mücadelesi 5. Yılında' isimli evlat nöbeti çadır paneli yapıldı.

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Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için 1434 gündür HDP İl Başkanlığı önünde 'evlat nöbeti' tutan ailelerin kaldığı çadırda 'Diyarbakır Annelerin Terörle Mücadelesi 5. Yılında' isimli evlat nöbeti çadır paneli yapıldı.

Panele konuşmacı olarak katılan İnternethaber Yazarı Ayşegül Akyüz Yahşi izlenimlerini aktardı.

Panelde konuşan İçişleri Bakanlığı Müşaviri Hatice Atan, terör örgütüne karşı en etkili silahın anne çığlığı olduğunu belirtti. Evlat nöbetinde 365 ailenin bekleyişi sürerken, panelde çocuğuna kavuşan ailelerin yanı sıra siyasetçiler ve gazeteciler de yer aldı.

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için 1434 gündür HDP İl Başkanlığı önünde 'evlat nöbeti' tutan ailelerin kaldığı çadırda 'Diyarbakır Annelerin Terörle Mücadelesi 5. Yılında' isimli evlat nöbeti çadır paneli yapıldı. Çok sayıda konuşmacının katıldığı panelde İçişleri Bakanlığı Müşaviri ve Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, burada bir desten yazıldığını belirterek: "Bir annenin haykırışı bütün Türkiye'ye yayıldı. Almanya'da bir anne buradaki annelerden güç alarak orada terör örgütüne meydan okudu. Terör örgütüne bir silahtan çok etki eden şey anne çığlığıdır." dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1434 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 42 aile, çocuklarına kavuştu. Evlat nöbetinde 365 ailenin bekleyişi sürüyor.

Ailelerin beklediği çadırda MİSMED Sosyal Medya Derneği ile Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği tarafından 'Diyarbakır Annelerin Terörle Mücadelesi 5. Yılında' isimli evlat nöbeti çadır paneli yapıldı. Çadır içerisinde yapılan panel, 4 oturuma yayıldı. Düzenlenen panele AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, gazeteci Ekrem Kızıltaş, Nuh Albayrak, Sevda Türküsev, Sabri Balaman, Bestami Bodruk, Ahmet Yukuş, Burak Emek, Sinan Yılmaz, Yakup Köse, Hikmet Hocaoğlu, Ayşegül Akyüz Yahşi, Furkan Bölükbaşı, Gökhan Yılmaz ile Memur- Sen Diyarbakır Başkanı Ramazan Tekdemir ve evlat nöbetindeyken çocuğuna kavuşan Ayşegül Biçer katıldı.

'BİR ANNENİN BEKLEYİŞİ BÜTÜN ANNELERE ÜMİT OLDU'

Panel öncesi konuşan İçişleri Bakanlığı Müşaviri ve Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, buradaki destanın sadece Diyarbakır'a değil bütün Avrupa'da ve dünyada yazılan bir destan olduğuna dikkat çekti. Atan, "İlk defa çadırın içerisinde bir panel düzenlenecek. Bu da çok önemli bir konudur. Yıllardır bu bölgede kalleş terör örgütü en büyük insan ihlali olan kadın haklarına çocuk haklarına gerçekten tecavüz ediyor. Bir annenin haykırışı bütün Türkiye'ye yayıldı. Almanya'da bir anne buradaki annelerden güç alarak orada terör örgütüne meydan okudu. Terör örgütüne bir silahtan çok etki eden şey anne çığlığıdır. Burada herkes sessiz çığlığın sesi olmaya başladı. Terör örgütü yandaşları buradaki annelerin çocuklarını istemesi üzerine Kürt düşmanı olarak lanse ediliyor" dedi.

Ayşegül Akyüz Yahşi Diyarbakır Anneleriyle bir bir konuştu ve onları dinledi. "Orada olmanın mutluluğu ve onurlu duruşun ortağı olmaktan gurur duyduğunu" ifade eden Yahşi orada, evlat nöbeti tutan kederli Annelerle olmanın onlara ne kadar güç verdiğini de iletti.

MİSMED Sosyal Medya Derneği Başkanı Ferdi Dinç, evlat nöbetinin 5'nci yılına yaklaşırken evlat nöbeti çadır panelini düzenlediklerini söyledi. Dinç, "Çok önemli konular işlenecek. Gezi olaylarında günlerce canlı yayın yapan batı medyası, anneleri 5 yıldır neden görmedi. Birkaç ağaç için ortalığı ateşe veren sözde sanatçılar genç fidanların terör örgütüne kaçırılmasına neden sessiz kalıyor" diye konuştu. Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılanan Panel esnasında duygusal anlar da yaşandı.

İnternethaber olarak; İç İşleri Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, MİSMED Derneği Genel Bşk. Recep Dinç Beyefendi ve Yeşeren Kadın Derneği Bşk. Hatice Atan Hanımefendi'ye bu güzel ve anlamlı organizasyon için teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyor, evlatlara olan hasretlerinin en kısa zamanda dinmesini ümit ediyoruz.