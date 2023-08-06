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TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği için geri sayım başladı

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği için geri sayım başladı

TÜBİTAK'ın koordinasyonunda 10-13 Ağustos'ta Antalya'da düzenlenecek "Gökyüzü Gözlem Etkinliği", astronomi meraklılarını 3 gün boyunca gökyüzü turuna çıkaracak.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıklamasına göre, Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın katılımının beklendiği etkinlikler 2 bin metre yükseklikteki Saklıkent'te yapılacak.

TÜBİTAK tarafından ilk kez 1998'de aynı yerde düzenlenen etkinlik, Bakanlığın katkılarıyla ve Kurumun koordinasyonunda 25'inci kez gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, astronomi meraklıları, uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleme, Türkiye'nin aktif haldeki en büyük gözlemevi ve en donanımlı teleskoplarının bulunduğu TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi (TUG) Yerleşkesi'ni gezme fırsatı bulacak.

Katılımcılar, 3 gün boyunca teleskop ve çıplak gözle gözlem yaparak gökyüzünün tadını çıkaracak, çadırlarda konaklayarak doğayla iç içe vakit geçirecek.

Her yaş grubundan astronomi meraklılarının katılacağı etkinlik boyunca, alanında uzman bilim insanlarınca gök bilimi ile ilgili seminerler verilecek, yarışmalar ve TÜBİTAK bünyesindeki birimlerin katkılarıyla çeşitli atölye çalışmaları, deneyler gerçekleştirilecek.

Gökyüzü teleskoplarla gözlemlenecek

Öte yandan 14 Temmuz-1 Eylül'de yaşanan Perseid (Perse) gök taşı yağmurunun en yoğun olduğu 12-13 Ağustos, etkinlik tarihine denk getirildi. Gökyüzünde saatte 60 ila 100 meteor izlerinin görsel şöleni, ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı etkinlik içinde Saklıkent'te yaşanacak.

Etkinliklerde, çıplak gözle takımyıldızları gökyüzü tanıtımı yapılacak. Mizar, Polaris, Antares, Vega yıldızları, Ülker, Herkül yıldız kümeleri, Halka Bulutsusu, Andromeda galaksisi, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gezegenleri ile Ay teleskoplarla gözlemlenecek.

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever de canlı bağlantıyla etkinliğe katılarak söyleşi gerçekleştirecek, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayacak.

İlgi giderek artıyor

Gökyüzü gözlem etkinliklerine, 2016-2018 yıllarında yaklaşık 3 bin kişi başvurdu.

Ortalama 350 katılımcıyla gerçekleştirilen programa ilgi artarken, son 3 yıldır ortalama 10 bin başvuru yapıldı. Bu yılki etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından 12 bin 500 kişi başvurdu. Bunlar arasından kurayla 1000 kişi belirlendi.

Başvurularda öğrenci ve gençler ilk sıralarda yer aldı, aileler de çocuklarını desteklemek adına programa yoğun ilgi gösterdi.

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