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Elazığ'da husumetliler kan döktü! Bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Elazığ'da husumetliler kan döktü! Bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Elazığ'da iki grup bilinmeyen sebeple bıçaklı kavga etti. Kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

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Olay, Maden ilçesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, İ.M ve yeğeni T.M yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

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