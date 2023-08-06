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Yan baktın kavgası can aldı! 23 yaşındaki genç göğsünden bıçaklandı

Yan baktın kavgası can aldı! 23 yaşındaki genç göğsünden bıçaklandı

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan 'yan baktın' kavgasında 23 yaşındaki genç göğsünden bıçaklandı.

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Olay, 3 Ağustos gecesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde çalıştıkları fabrikalara gitmek için servis bekleyen 2 grup arasında ‘Yan bakma’ meselesinden dolayı laf dalaşı çıktı.

Laf dalaşıyla başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Servis bekleyen 2 grup arasında çıkan kavgada, 23 yaşındaki Ali Aksu, Ahmet T. (23) tarafından göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Ali Aksu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarına ait 50 saatin üzerindeki kaydı inceleyen polis ekipleri, cinayet zanlısı Ahmet T.’yi Emek Mahallesi’ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca ekiplerin çalışmaları sonucunda olayla ilgisi bulunan 8 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet .T., A.K., H.U., M.K., B.U., M.S., B.S., K.Ç. ve S.Ç. isimli 1’i çocuk yaşta olan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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