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Sigaraya zam mı geldi 2023 güncel sigara fiyatları listesi 6 Ağustos son durum

Sigaraya zam mı geldi 2023 güncel sigara fiyatları listesi 6 Ağustos son durum

Sigara zamları gelmeye devam ediyor. 2 Ağustos Çarşamba günü bir sigara grubu tütününe zam geldi. Yaşanan gelişmenin ardından sigara fiyatlarına zam beklentisi yeniden gündem oldu. Hatırlanacağı üzere sigaraya 1 yılda toplamda 17 TL zam geldi. Peki, sigaraya yeni zam var mı? İşte, 5 Ağustos 2023 güncel sigara fiyatları listesi son durum..

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Sigara zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde bir sigara grubunun tütüne 10 TL birden zam yapmasıyla beraber "Sigaraya zam geldi mi?" sorusu gündem oldu. İşte, 5 Ağustos 2023 güncel sigara fiyatları listesi...

Sigaraya zam mı geldi?

Philip Morris sigara grubu tütüne 10 lira zam yaptı. Zamla birlikte tütünün fiyatı 55 liraya çıktı. Zam sadece tütün bazlı olacak ve paket sigara fiyatlarında bir değişiklik yaşanmayacak.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu. Sigara zammı 10 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başladı.

En pahalı en düşük sigara fiyatları

Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 41 TL olması bekleniyor.

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