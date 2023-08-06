YKS başvuru sürecinde aile baskısına dikkat!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih dönemi devam ediyor.

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Siirt’te Psikoloji ve Rehberlik öğretmeni Mesut Kutlu, "Velilerimiz öğrencilerin seçeceği meslekler konusunda destekleyici davranırlarsa ileriki zamanlarda çocuk için çok daha iyi olacaktır. Çünkü velilerimiz, toplumdan gelen şeylerle öğrencilerimizi yönlendiriyor." dedi.

YKS sürecinde öğrencilerin tercihleri iyi değerlendirmeleri gerektiğine değinen ve bu hususta velilerin dikkat etmesi gerekenler hakkında konuşan Psikoloji ve Rehberlik öğretmeni Mesut Kutlu, tercih sürecinde öğrenciler için hayati önem taşıyan bir sürece girdiklerini söyledi.

Öğrencilerin özellikle bir rehber hocası eşliğinde tercihleri yaparlarsa çok daha isabetli sonuçlar elde edebileceklerini ifade eden Kutlu, "Dikkat etmemiz gereken şey öncelikle tercih vermeden sınav sonucumuza, sıralamamız dikkat etmeliyiz. Tercihlerde, bu sıralamaya uygun bölümler ve meslekler seçersek çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi de seçeceğimiz meslek. Bu mesleği de öğrencinin sevip sevmediğine dikkat edebilir. Çünkü bazı öğrenciler gelecek vaat eden bölümlere yönelip aslında o mesleği yapamıyor. Daha sonrasında sıkıntılar çekiyor. Öğrencinin seçeceğin üniversitenin akademi kadrosunun ne kadar iyi olup olmadığını, yaşanabilir bir sosyal hayatın olup olmadığına da dikkat etmeleri lazım” dedi.

"Bu süreçte ailenin rolü büyük"

Tercih döneminde ebeveynlerin rolünün önemine değinen Kutlu, “Velilerimiz öğrencilerin seçeceği meslekler konusunda destekleyici davranırlarsa ileriki zamanlarda çocuk için çok daha iyi olacaktır. Çünkü velilerimiz, toplumdan gelen şeylerle öğrencilerimizi yönlendiriyor. Örnek veriyorum, bir hemşirelik bölümü çabuk atanabilir bir meslek ama çocuk buna bağlı olarak bu mesleği yapamıyor. Mühendislik alanında kendini geliştirmek istiyor ve bu konuda çocuğa baskı uyguluyor." diye konuştu.

"Çocuğumuzun yapabileceği, becerisine göre meslekler de yardımcı olursa destek olursa çok daha iyi olacak" diyen Kutlu, "Çünkü birçok kez karşılaştım çocuk öğretmenlik veya hemşirelik alanında becerisi olmamasına rağmen ya da daha doğrusu sevmemesine rağmen bu mesleğe yöneliyor; bu yanlış. Benim naçizane fikrim velilerimiz bu konuda öğrencileri desteklerlerse onlara yardımcı olabilecek bir destek çerçevesinde bunu yaparsa daha iyi olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.