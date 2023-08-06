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Manisa'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan araçta 5 kişi yaralandı

Manisa'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan araçta 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakimiyetini kaybeden araç şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, ilçeye bağlı Gürsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İzmir'den Denizli istikametine seyir halinde olan İ.Ç. (32) yönetimindeki 35 BEE 849 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Yaklaşık 10 metre takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Alaşehir Devlet Hastanesi’nde, 2'si ise Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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