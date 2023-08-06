Balıkesir'de define avcıları suçüstü yakalandı!

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde izinsiz kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.Abone ol
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül ilçesinde kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şahıslarla birlikte 4 adet patlayıcı madde düzeneği, 3 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanılan madde, 1 adet elektrikli hilti, 20 metre elektrik kablolu seyyar lamba, 50 metre elektrik kablosu, 20 metre halat, 1 adet jeneratör, 1 adet levye, 1 adet hava motoru ve 1 adet akü ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.