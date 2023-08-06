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Balıkesir'de define avcıları suçüstü yakalandı!

Balıkesir'de define avcıları suçüstü yakalandı!

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde izinsiz kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül ilçesinde kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şahıslarla birlikte 4 adet patlayıcı madde düzeneği, 3 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanılan madde, 1 adet elektrikli hilti, 20 metre elektrik kablolu seyyar lamba, 50 metre elektrik kablosu, 20 metre halat, 1 adet jeneratör, 1 adet levye, 1 adet hava motoru ve 1 adet akü ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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