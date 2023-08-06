Papa duyurdu: Bir sonraki "Dünya Gençlik Günü" Güney Kore'de düzenlenecek

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katoliklerin en önemli etkinliklerinden "Dünya Gençlik Günü"nün bir sonraki durağının 2027'de Güney Kore olacağını duyurdu.Abone ol
Papa, Portekiz'in başkenti Lizbon'a "Dünya Gençlik Günü" vesilesiyle düzenlediği gezinin sonunda açıklamalarda bulundu.
Bir sonraki "Dünya Gençlik Günü"nün 2027'de düzenleneceğini belirten Papa, etkinliğe Güney Kore'nin başkenti Seul'ün ev sahipliği yapacağını kaydetti.
Asya kıtasında en son "Dünya Gençlik Günü", 1995'te Filipinler'de düzenlenmişti.