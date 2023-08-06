Göngören'de yol verme kavgası can aldı! Motosikletli sürücü bıçakla saldırdı

İstanbul Güngören'de motosikletli sürücü ve araç sürücüsü 'yol verme' kavgası etti. Kavgada motosiklet sürücüsü, araç sürücüsünü bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybettiAbone ol
Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Sinan Çalışkanel (38), motosikletli bir kişiyle "yol verme" nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bıçakla yaralanan, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çalışkanel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.