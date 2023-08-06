BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  GÜNCEL

Erzincan'da İran plakalı tırda 70 civarında kaçak göçmen yakalandı!

Erzincan'da İran plakalı tırda 70 civarında kaçak göçmen yakalandı!

Erzincan'da Emniyet müdürlüğünün yaptığı denetlemede İran plakalı tırda elektronik eşyaların arkasına gizlenmiş 70 kaçak göçmen yakalandı.

Abone ol

Erzincan - Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada şüpheli bir tır durduruldu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada elektronik eşyaların arasına gizlenen 70 civarında kaçak göçmenin olduğu fark edildi. İran uyruklu tır sürücüsü gözaltına alınırken kaçak göçmenler işlemlerinin yapılması için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da makaron operasyonu! Binlerce makaron ve tütün ele geçirildi
Tekirdağ'da makaron operasyonu! Binlerce makaron ve tütün ele geçirildi
Ömer Çelik'ten Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan PKK yandaşlarına göz yuman İsveç'e tepki
Ömer Çelik'ten Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan PKK yandaşlarına göz yuman İsveç'e tepki
17 yaşındaki kızı muayene bahanesiyle taciz etti! Sapık doktor tutuklandı
17 yaşındaki kızı muayene bahanesiyle taciz etti! Sapık doktor tutuklandı
Merdan Yanardağ ne dedi, neden gündemde? Merdan Yanardağ'ın mektubu ne yazdı?
Merdan Yanardağ ne dedi, neden gündemde? Merdan Yanardağ'ın mektubu ne yazdı?
Göngören'de yol verme kavgası can aldı! Motosikletli sürücü bıçakla saldırdı
Göngören'de yol verme kavgası can aldı! Motosikletli sürücü bıçakla saldırdı
Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de tamamlandı!
Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de tamamlandı!
Pakistan'da facia! Yolcu treni raydan çıktı en az 15 kişi öldü
Pakistan'da facia! Yolcu treni raydan çıktı en az 15 kişi öldü
Papa duyurdu: Bir sonraki "Dünya Gençlik Günü" Güney Kore'de düzenlenecek
Papa duyurdu: Bir sonraki "Dünya Gençlik Günü" Güney Kore'de düzenlenecek
Rusya Ukrayna'da Hmelnitski ve Rivne bölgelerinde füze yağdırdı
Rusya Ukrayna'da Hmelnitski ve Rivne bölgelerinde füze yağdırdı
Balıkesir'de define avcıları suçüstü yakalandı!
Balıkesir'de define avcıları suçüstü yakalandı!
Manisa'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan araçta 5 kişi yaralandı
Manisa'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan araçta 5 kişi yaralandı
Melisa Ercan, dördüncü şampiyonluğunu Avustralya’da elde etti!
Melisa Ercan, dördüncü şampiyonluğunu Avustralya’da elde etti!