Erzincan'da İran plakalı tırda 70 civarında kaçak göçmen yakalandı!

Erzincan'da Emniyet müdürlüğünün yaptığı denetlemede İran plakalı tırda elektronik eşyaların arkasına gizlenmiş 70 kaçak göçmen yakalandı.

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Erzincan - Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada şüpheli bir tır durduruldu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada elektronik eşyaların arasına gizlenen 70 civarında kaçak göçmenin olduğu fark edildi. İran uyruklu tır sürücüsü gözaltına alınırken kaçak göçmenler işlemlerinin yapılması için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.