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Deniz Öncü, Moto3'ün İngiltere ayağında 11. oldu

Deniz Öncü, Moto3'ün İngiltere ayağında 11. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın İngiltere'de düzenlenen 9. ayağını 11. sırada tamamladı.

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Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımı adına yarıştı.

5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılan yarışa dokuzuncu sıradan başlayan Deniz Öncü, liderlik mücadelesi verirken rakibiyle yaşadığı temas sonrası hız kaybetti ve yarışı 11. sırada bitirdi.

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