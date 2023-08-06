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Şanlıurfa'da kadın cinayeti! Sokak ortasında eski karısına kurşun yağdırdı

Şanlıurfa'da kadın cinayeti! Sokak ortasında eski karısına kurşun yağdırdı

Şanlıurfa'da 2 yıl önce boşandığı eski eşini takip eden katil zanlısı markete giden kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, 3 çocukları olan M.Ü. ve Esma Kalanderli (32) çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşandı. Eski eşi tarafından sürekli rahatsız edilen kadın, polise defalarca şikayette bulundu.

Polisin emniyete götürüp adliyeye sevk ettiği M.Ü., her defasında serbest bırakıldı. Hakkında uzaklaştırma kararı da olan adamdan kurtulamayan kadın, babasının evine sığındı. Bir süre babaevinde kalan Esma Kalanderli, tekrar kendi evine döndü. Can güvenliği olmadığı için evinden uzaklaşmayan kadın, öğle saatlerinde markete gitmek için evden çıktı.

Kalanderli, evden yaklaşık 100 metre ileride pusuda bekleyen eski kocasının silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası alan M.Ü.'nün pandemi nedeniyle denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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