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Adana'da çocuk tarım işçisi boğularak hayatını kaybetti!

Adana'da çocuk tarım işçisi boğularak hayatını kaybetti!

Adana'da 14 yaşındaki tarım işçisi kız elini yüzünü yıkamak için uzandığı sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi 14 yaşındaki Sozdar Beko, sabah salatalık tarlasına çalışmaya gitti. Öğle saatlerinde sıcaktan bunalan kız çocuğu, tarlanın yakınındaki sulama kanalına giderek elini yüzünü yıkadı.

Kız çocuğu ayağını da yıkamak isterken sulama kanalına düştü. Diğer tarım işçileri kız bir türlü dönmeyince sulama kanalının yanına gitti. Kız çocuğunu bulamayınca kanala düşmesinden şüphelenerek suda aramaya başlayan işçiler, polis ve sağlık ekiplerine de haber verdi. İşçiler bir süre sonra kız çocuğunu su içinde bir yere takılmış halde bularak çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Beko’nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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