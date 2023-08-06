Bolu'da seraya giren yılan paniğe yol açtı! İtfaiye ekipleri yılanı yakaladı

Bolu'da bir vatandaşın serasında çalıştığı saatlerde seraya giren su yılanı korkuttu. Yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Gerede ilçesi İncikler köyünde bir vatandaş kontrol amacıyla serasına girdi. Serada yılan ile karşılaşan vatandaş panik yaşadı.
Durumu Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildiren sera sahibi, ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, seradaki yılanı aparat yardımıyla yakaladı. Su yılanı itfaiye ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.