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AÖL sınav sonuçları 2023 tarihi belli oldu mu? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları sorgulama

AÖL sınav sonuçları 2023 tarihi belli oldu mu? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları sorgulama

AÖL sınav sonuçları için MEB tarafından gerçekleştirilecek olan açıklama merakla bekleniyor. AÖL online sınav ekranı 12 gün boyunca açık kalacak. Belirlenen tarihlerde sınavlara katılmayan öğrencilerin sınav notu “0” olacak. Ayrıca online sınavı başlatan ancak soruları yanıtlamayan adaylar da yine benzer şekilde “0” alacak. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar…

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AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 28 Temmuz itibariyle başladı. Online sınav ekranı adayların erişimine 9 Ağustos tarihine kadar açık kalacak. Sorumlu oldukları derslerden sınavlara katılan adaylar bir yandan AÖL sınav sonuç tarihini gündemlerine aldı.

Açık Lise sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının son sınavlarda ders geçme notu alt sınırı kırkbeş olacak. Sınavın değerlendirmesinde yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek.Peki, 2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler…

AÖL 3. sönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 9 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 (beş) gün içerisinde iletecek.

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