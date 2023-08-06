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Sivasspor’da forma numaraları belli oldu!

Sivasspor’da forma numaraları belli oldu!

Sivasspor’da, 2023-2024 sezonunda futbolcuların kullanacakları forma numaraları belirlendi.

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Kırmızı-beyazlı takımda futbolcuların forma sırt numaraları şu şekilde:
"Muammer Yıldırım 1, Uğur Çiftçi 3, Abdulkadir Parmak 5, Kader Keita 6, Ahmed Musa 7, Charisis 8, Clinton N'jie 10, Gerson Rodrigues 11, Samba Camara 14, Erhan Erentürk 15, Baver Kuçkar 16, Emrah Başsan 17, Emre Satılmış 18, Emre Gökay 21, Armin Derlek 22, Alaaddin Okumuş 23, Samu Saiz 24, Ali Şaşal Vural 35, Hakan Arslan 37, Ziya Erdal 58, Özkan Yiğiter 62, Mehmet Albayrak 69, Yunus Emre Konak 72, Eren Kaya 76, Mert Dursun 79, Caner Osmanpaşa 88, Kaan Onaran 94, Murat Paluli 99"

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