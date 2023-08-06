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Geleneksel Türk Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Geleneksel Türk Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası tamamlandı

4-6 Ağustos tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası sona erdi.

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Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada okçular geleneksel kıyafetlerini giyerek atışlarını gerçekleştirdi. İki gün süren şampiyonaya 24 ilden 47 kulüp ve 226 kemankeş katıldı.

Geleneksel Türk Okçuluk Genç Erkekler Bireysel kategorisinde Mesut Karagöz birinci, Eren Acer ikinci, Semih Ege ateş üçüncü oldu. Genç Kadınlar Bireysel kategorisinde Dilara Ecem Deniz birinci, Eylül Akyüz ikinci, Hira Ceren Erkayıran üçüncü oldu.

Genç Kadınlar Takım yarışmasında ise Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü birinci olurken, Genç Erkeklerde ise Gazanfer Gençlik ve Spor Kulübü kupanın sahibi oldu. Atışların ardından dereceye giren kemankeşlere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Cengiz Toksöz: “Ata sporumuzu yaymak istiyoruz”

Ödül töreninde konuşan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, “Milli Mücadele’nin önemli şehirlerinden birisi olan Sivas’ta bu müsabakayı gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Federasyon olarak bu kadim geleneği, ata sporumuzu yaymak için müsabakalarımızı düzenliyoruz. Katılan tüm kemankeşlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Hilmi Bilgin: “Gençlerimizi spor ile buluşturuyoruz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise konuşmasında, “Sivas olarak federasyonumuzun öncülüğünde Geleneksel Türk Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bizler belediye olarak gençlerimizi spor ile buluşturmak adına birçok organizasyon düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Birinci olan sporcular ise heyecanlarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Ödül töreninin sonunda kemankeşler ve protokol üyeleri toplu fotoğraf çektirdi.

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