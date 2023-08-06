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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada kritik konular var gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada kritik konular var gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Beştepe'de Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomideki son gelişmeler de masada olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler enine boyuna görüşülecek.

Putin'in Türkiye ziyareti

TRTHaber'deki habere göre dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti olacak.

Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

Avrupa'daki provokatif eylemler

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

Ekonomideki son gelişmeler

Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de Cumhurbaşkanlığı kabinesinin sıcak konu başlıkları olacak.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede yaraların sarılmasına dair son bilgiler paylaşılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. 

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