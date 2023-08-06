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Şikayetçi oldu! Doktor 17 yaşındaki kıza istismardan tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şikayetçi oldu! Doktor 17 yaşındaki kıza istismardan tutuklandı

MUĞLA'da eğitim ve araştırma hastanesinde görevli doktor 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor U.S (31) tarafından cinsel istismara uğradığını ileri süren E.Ç. (17), şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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