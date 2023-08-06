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Denizli'de kan donduran olay! Balkonda yakaladı ikisini de katletti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Denizli'de kan donduran olay! Balkonda yakaladı ikisini de katletti

DENİZLİ'den son gelen haber korkunç! Tavas'ta bir kişi tartıştığı eşini ve 4 yaşındaki üvey oğlunu balkonda bıçaklayarak öldürdü.Polis zanlıyı gözaltına aldı.

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Denizli'nin Tavas ilçesinde tartıştığı eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu evinin balkonunda bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yaka Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin ikinci katında yaşayan inşaat işçisi Ümit Mutlu A. (26) ile eşi Büşra A. (24) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Ümit Mutlu A, balkona kaçan eşi ve eşinin önceki evliliğinden olan oğlu H.G'yi (4) bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Büşra A. ile oğlu H.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis zanlıyı gözaltına aldı.

Depremlerin ardından Denizli'ye gelmişler

Ailenin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında Kahramanmaraş'tan Denizli'ye geldiği ve Tavas'a yerleştiği öğrenildi.

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