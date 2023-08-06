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Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması, Kayseri'de başladı

Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması, Kayseri'de başladı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması başladı.

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Yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndaki yarışlara 48'i İranlı olmak üzere 150 sporcu katılıyor.

Talas ilçesindeki Ali Dağı'nda düzenlenen şampiyona hakkında gazetecilere açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hava sporlarında önemli işlere imza attıklarını söyledi.

Ali Dağı'nda yaklaşık 10 yıldır şampiyonanın düzenlendiğini belirten Yalçın, "Yarışmamıza yurt dışından gelen kardeşlerimiz, sporcularımız burayı çok beğeniyor. Cumhuriyet'imizin 100. yılında bu yarışmayı düzenlemek bizim için onur vesilesi. Sporcu arkadaşlarımıza, emeği geçenlere, teknik heyete teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şampiyonada sporcular, 70 ile 150 kilometre mesafelerdeki noktalara "gol" yapmak için yarışacak.

Yarışma, 12 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

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