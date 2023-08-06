Antalya'da çay kenarına atılan sera atıkları yangına sebep oldu

Antalya Gazipaşa'da çay kenarına atılan sera atıkları gece saatlerinde bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

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Yangın, gece saat 03.30 sıralarında Sarıağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay kenarına bırakılan sera atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çay kenarından yükselen duman ve alevleri göre çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.