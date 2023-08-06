Maltepe'de korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçen yaşlı adam otomobilin altında kaldı

İstanbul Maltepe E-5 karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Maltepe E-5 karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. kontrolündeki 34 GCG 946 plakalı Dacia marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Kaza sonrası ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise henüz kimliği belirlenemeyen yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası otomobil sürücüsü İbrahim A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlattı.