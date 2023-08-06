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Milli okçu Mete Gazoz, dünya şampiyonu oldu!

Milli okçu Mete Gazoz, dünya şampiyonu oldu!

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası, Klasik Yay Final mücadelesi gerçekleşti.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Kanadalı rakibi Eric Peters'i 6-4'lük skorla mağlup ederek altın madalya kazandı.

Gazoz, yarı finalde Brezilyalı rakibi Marcus D’almeida'yı 7-3, çeyrek finalde ise Şilili rakibi Ricardo Soto'yu 6 -2 skor ile mağlup etmişti.

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