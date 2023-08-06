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Marmara Denizi'nde deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama geldi

Marmara Denizi'nde deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama geldi

Son deprem Marmara Denizi'nde meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar geldi. Depremin şiddeti ve derinliği kaç?

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Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 18:29'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem 7,7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin şiddetinin 3.6 olduğu duyuruldu. Kandilli'ye göre deprem 14.1 km derinlikte kaydedildi.

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