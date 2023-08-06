Barajlar alarm veriyor! Durum çok fena son 9 yılın en düşük seviyesi
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İstanbul’da hava sıcaklığı etkisini devam ettirirken, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise 36.21 oldu. İSKİ verilerine göre bu rakam son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.
Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise 6 Ağustos itibarıyla yüzde 36.21 olarak ölçüldü.
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Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 65.29, 2021 yılında 66.14, 2020 yılında 56.04, 2019 yılında 67.08, 2018 yılında 71.8, 2017 yılında 69.78, 2016 yılında 60.75, 2018 yılında 76.93 olarak kayıtlara geçmişti.
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Barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor.
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Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:
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