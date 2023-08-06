Bilecik'te orman yangını çıktı! Çadırda kalan işçiler tahliye edildi

BİLECİK'te orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda personel müdahale ederken, yangın yerine yakın bölgede çadırda konaklayan orman işçileri güvenli bölgeye tahliye edildi.

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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Yukarıçaylı köyündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, karadan 190 personel, 70'e yakın araç ve arazöz, çok sayıda iş makinası ve su tankeri ile müdahale ediliyor.

Çevre illerden de ekiplerin sevk edildiği yangında, gece görüşlü helikopter, söndürme çalışmasına havadan destek veriyor.

Çadırda konaklayan işçiler tahliye edildi

Yangın yerine yakın bölgede çadırda konaklayan orman işçileri de ekiplerce güvenli bölgeye tahliye edildi.