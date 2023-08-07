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Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda motosikletli iki saldırgan yoldan geçen iki kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan ismi öğrenilemeyen 2 kişi ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan iki kişi, yoldan geçen motosikletli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği iki kişi yaralanırken saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bulvar üzerinde uzun süre incelemelerde bulundu. Saldırıda park halindeki bir otomobile ise üç kurşun isabet etti. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

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