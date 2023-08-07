Denizli'de yaşandı! Eve gelen ailesi korkunç halde buldu

DENIZLi'nin Pamukkale ilçesinde bir genç evde ailesi tarafından ölü bulundu. Gencin uyuşturucu tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

Abone ol

Kayhan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında annesi ve üvey babasıyla yaşayan U.A'nın (24) ailesi, eve geldiklerinde genci hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde U.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı kontrolde, uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen U.A'nın cesedinin yanında enjektör bulunduğu belirtildi.