İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü Filistin gruplardan intikam sözü

İsrail güvenlik güçleri, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’nın kuzeyinde, Cenin mülteci kampına yakın bir bölgede üç Filistinli militanı öldürdüğünü duyurdu.

Olaya dair açıklama yapan İsrail ordusu, Filistinli grubun saldırı gerçekleştirmek üzere hareket halinde olduğunu ve arabalarında otomatik tüfeklerin bulunduğunu iddia etti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu güvenlik güçlerinin eyleminden övgüyle söz etti ve “Bizi saldırmaya çalışanlara karşı her yerde ve her an mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Filistinli silahlı gruplar, İsrail saldırısını kınayarak intikam sözü verdi.