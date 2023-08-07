LGS'de liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Hangi liseye gidecek?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok aday için LGS nakil işlemleri de başladı. Herhangi bir liseye giremeyen ya da lisesini değiştirmek isteyen öğrenciler LGS nakil işlemlerini yaptılar. Bugün ise LGS 2. nakil yani 3. tercih sonuçları MEB sayfasında açıklanacak. Peki herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

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LGS 2. yerleştirme sonuçları 7 Ağustos'ta açıklanacak. Nakil sürecinde hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından okullara yerleştirilecek. Peki liseye yerleşen biri kayıt yaptırmazsa ne olur?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

LGS tercih sonuçları için beklenen açıklama geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi lise yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da MEB tarafından ilan edildi.

Lise yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak?

24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. LGS 2. yerleştirme sonuçları 7 Ağustos'ta açıklanacak.

Liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak ve 18 Ağustos 2023 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS'ye girmeyen öğrenciler ne yapacak 2023?

Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek.

Yerel yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

Lise kayıtları 2023 ne zaman?

Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin kayıtları, 26 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Bu sürecin sona ermesiyle birlikte 1. yerleştirme dönemi başlayacak.