LGS 2. nakil sonuçları sorgulama MEB nereden bakılır? LGS 3. tercih sonuçları öğrenme

Bugün MEB tarafından LGS 1. nakil sonuçları erişime açılacak. 1. nakil sonucunda yerleşemeyen öğrenciler için 2. nakil işlemleri başlayacak. MEB tarafından LGS nakil işlemleri bugün erişime açılacak. Peki LGS nakil sonucuna nereden, nasıl bakılır? LGS nakil sonuçları sorgulaması 2023

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İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci bugün sonlanıyor. Yerleştirmeye esas 2. nakil için tercih sonuçları bugün MEB tarafından erişime açılacak.

LGS kapsamında gerçekleştirilen yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklanmıştı. Boş kontenjanların açıklanmasının ardından öğrenciler 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında nakil tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Lise 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin gözü "LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve erken açıklanır mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...

LGS 2. nakil sonuçları

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında alındı.

LGS 2. nakil tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden yapıldı.

LGS 2. nakil sonucuna nereden bakılır?

MEB LGS nakil ve yerleştirme takvimine göre; yerleştirmeye esas lise 2. nakil sonuçları, 7 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

MEB 2023-2024 lise nakil takvimi

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.