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LGS tercih sonuçları 2. nakil sonucu öğrenme ekranı TC ile giriş

LGS tercih sonuçları 2. nakil sonucu öğrenme ekranı TC ile giriş

LGS 2. nakil sonuçları 2023 yılında liseye yerleşmek için sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. LGS yerleştirme sonuçlarının ardından açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas lise 2. nakil tercihleri yapıldı. Bugün MEB tarafından LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklanacak. Peki LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır?

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LGS 2. tercihler 24-28 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı ve sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuru ile açıklandı. Şimdi ise gözler LGS 2. nakil tercihleri ve yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alındı. Peki, lise LGS 2. nakil terci sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS 2. nakil sonuçları MEB sorgulama ekranı...

LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanır?

MEB LGS nakil ve yerleştire takvimine göre;

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı.

İkinci nakil için 3. tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alındı, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

 İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 8 - 16 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve 18 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak.

31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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