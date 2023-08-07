Cem Küçük isyan etti: Süleyman Özışık muhalif olsaydı...

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 52 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Özışık'la ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Yalnızlığa terkedilen Özışık'ın Erdoğan'ı en zor zamanlarında savunduğuna dikkat çeken Küçük, "Süleyman Özışık muhalif olsa baş tacı edilirdi. Muhalifler en olmadık kişilere bile sahip çıkarken bizim taraf kendi gazetecilerini yok etmeye bayılıyor." dedi.

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Kanser hastalığına yenik düşerek genç yaşta aramızdan ayrılan gazeteci Süleyman Özışık'ın ölümü sevenlerini derinden yaraladı.

Dahil olmadığı kavganın bir anda kendisini içinde bularak yanlızlığa itilen Özışık, maddi manevi sıkıntıları aşamayarak kansere yakalandı ve 52 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Özışık'ın ölümüyle ilgili yazı kaleme alan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, günün yazısına imza attı.

"Süleyman Özışık muhalif olsaydı..." başlıklı yazısında Küçük, Erdoğan ve AK Parti'yi savunan Özışık'ın kenara atılmasından dert yandı.

En zor zamanlarda Erdoğan'ı savundu

AK Parti yönetimine sitem eden Küçük, Özışık'ın en zor zamanlarda Erdoğan ve AK Parti'yi savunduğunu hiç alakası olmadan bir konudan dolayı ağır bedel ödediğini yazdı.

"Bizim taraf kendi gazetecilerini yok etmeye bayılıyor"

"Süleyman Özışık muhalif olsa baş tacı edilirdi. Muhalifler en olmadık kişilere bile sahip çıkarken bizim taraf kendi gazetecilerini yok etmeye bayılıyor. Benzer şeyleri çok yaşadım" diyen yazar, "Herhangi bir partiyi ama özellikle AK Parti'yi destekleyenler bizlerden ve rahmetli Süleyman'dan ibret alsın" yorumunda bulundu.

"AK Parti'ye destekleyenler rahmetli Süleyman'dan ibret alsın"