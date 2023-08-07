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Mete Gazoz sevgilisi kim? Melike Ayvaz kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Mete Gazoz sevgilisi kim? Melike Ayvaz kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Dünya şampiyonu olan ve Türkiye'yi bir kez daha gururlandıran Mete Gazoz'un hayatı da yeniden merak edildi. 25 yaşında olan Mete Gazoz ailesine çok düşkün annesi meral Gazoz, babası ise Metin Gazoz. Mete Gazoz'un sevgilisi ise grafik tasarımcısı olan Melike Ayvaz. Güzelliği ile dikkat çeken Melike Ayvaz, ilk kez GQ Ödülleri Törenlerinde görüntülenmişti. Peki kimdir Melike Gazoz, kaç yaşında?

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Olimpiyat şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu olan Mete Gazoz, dünyanın konuştuğu isim oldu, Türkiye'nin bir kez daha göğsünü kabarttı. Hal böyle olunca Mete Gazoz'un hayatı da merak konusu oldu. İstanbul doğumlu olan Mete Gazoz 25 yaşında. Genç sporcunun kalbi de dolu, gönlünü Melike Ayvaz'a kaptırdı. Melike Ayvaz'ı ilk kez GQ Ödülleri Töreni'nde görmüştük. Güzelliği ile büyüleyen Melike Ayvaz grafik tasarımcı. Henüz 20'li yaşlarının başında olan Melike Ayvaz kaç yaşında, kimdir?

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, sevgilisi Melike Ayvaz ile ilk kez GQ Ödülleri Töreni’nde objektiflere yansıdı. Gazoz'un sevgilisi güzelliğiyle gündem oldu.

Melike Ayvaz kimdir, mesleği ne?

Ayvaz’ın kimliği merak konusu oldu. Melike Ayvaz’ın da sevgilisi gibi sporcu olup olmadığı merak edilirken, genç kadının grafik tasarımla ilgilendiği ortaya çıktı. Çizimleriyle dikkat çeken Ayvaz, çalışmarında sıklıkla Mete Gazoz’a da yer veriyor.

Ayvaz'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Mete Gazoz hemen yorum yaptı. İşte o paylaşım ve Gazoz'un dikkat çeken o yorumu;

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