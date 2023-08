Maduro'dan Kuran yakma eylemlerine tepki: Başka bir ülkede İncil'i yaksalar ne hissederdik?

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Avrupalı liderlerin ve bazı medya kuruluşlarının İsveç ve Danimarka'daki Kuran yakma olaylarına yanıt vermemesini kınadı.

Al Mayadeen kanalında yayınlanan 'With Maduro and More' programında konuşan Venezüella lideri Nicolas Maduro, Avrupa'da 'kutsal kitapların yakılmasına göz yumanların sessizlikleri nedeniyle dolaylı olarak müdahil olduklarını söyledi ve "Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını gördüklerinde dünyanın dört bir yanındaki Müslüman halkların hoşnutsuzluğunu kalbimin derinliklerinde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Medyayı da konuya yer vermemekle de eleştiren Maduro, Müslümanlara yönelik nefret suçlarını ve Avrupa'da Kuran yakan 'aşırı sağcı ve ırkçı çevrelerin' faaliyetlerini 'şiddetle kınadığını' sözlerine ekledi.

Maduro, "Kendime bir Hristiyan olarak soruyorum, biz Hristiyanlar başka bir ülkede İncil'i yaksalar ne hissederdik? Birisi bunu yaparsa büyük bir üzüntü duyarız ve bu büyük bir hakaret olur" dedi.

Son aylarda Danimarka ve İsveç'te birkaç Kuran yakma gösterisi düzenlendi. Çoğu Müslüman ülke gösterileri kınadı ve bazıları İsveç ve Danimarka büyükelçilerini protesto mektupları yayınlamaya çağırdı.

Bu haftanın başlarında da, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Müslüman ülkelerle ilişkilere özel dikkat gösterme sözü verdi ve Danimarka polisi, son Kuran yakma gösterilerinin ardından güvenlik nedenleriyle ülke sınırlarındaki denetimleri geçici olarak sıkılaştırdı.