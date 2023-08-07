BIST 7.440
DOLAR 27,00
EURO 29,68
ALTIN 1.681,33
HABER /  DÜNYA

Maduro'dan Kuran yakma eylemlerine tepki: Başka bir ülkede İncil'i yaksalar ne hissederdik?

Maduro'dan Kuran yakma eylemlerine tepki: Başka bir ülkede İncil'i yaksalar ne hissederdik?

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Avrupalı liderlerin ve bazı medya kuruluşlarının İsveç ve Danimarka'daki Kuran yakma olaylarına yanıt vermemesini kınadı.

Abone ol

Al Mayadeen kanalında yayınlanan 'With Maduro and More' programında konuşan Venezüella lideri Nicolas Maduro, Avrupa'da 'kutsal kitapların yakılmasına göz yumanların sessizlikleri nedeniyle dolaylı olarak müdahil olduklarını söyledi ve "Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını gördüklerinde dünyanın dört bir yanındaki Müslüman halkların hoşnutsuzluğunu kalbimin derinliklerinde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Medyayı da konuya yer vermemekle de eleştiren Maduro, Müslümanlara yönelik nefret suçlarını ve Avrupa'da Kuran yakan 'aşırı sağcı ve ırkçı çevrelerin' faaliyetlerini 'şiddetle kınadığını' sözlerine ekledi.
Maduro, "Kendime bir Hristiyan olarak soruyorum, biz Hristiyanlar başka bir ülkede İncil'i yaksalar ne hissederdik? Birisi bunu yaparsa büyük bir üzüntü duyarız ve bu büyük bir hakaret olur" dedi.

Son aylarda Danimarka ve İsveç'te birkaç Kuran yakma gösterisi düzenlendi. Çoğu Müslüman ülke gösterileri kınadı ve bazıları İsveç ve Danimarka büyükelçilerini protesto mektupları yayınlamaya çağırdı.
Bu haftanın başlarında da, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Müslüman ülkelerle ilişkilere özel dikkat gösterme sözü verdi ve Danimarka polisi, son Kuran yakma gösterilerinin ardından güvenlik nedenleriyle ülke sınırlarındaki denetimleri geçici olarak sıkılaştırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mete Gazoz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mete Gazoz annesi ve babası kimdir?
Mete Gazoz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mete Gazoz annesi ve babası kimdir?
Avukattan hostese ölüm tehdidi! Dilek feneri başına bela oldu
Avukattan hostese ölüm tehdidi! Dilek feneri başına bela oldu
Epilepsi dünyada her yıl yaklaşık 2,4 milyon insanı etkiliyor!
Epilepsi dünyada her yıl yaklaşık 2,4 milyon insanı etkiliyor!
Nijer'de cunta, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı!
Nijer'de cunta, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı!
Cem Küçük isyan etti: Süleyman Özışık muhalif olsaydı...
Cem Küçük isyan etti: Süleyman Özışık muhalif olsaydı...
LGS'de liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Hangi liseye gidecek?
LGS'de liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Hangi liseye gidecek?
Denizli'de dışarıdan eve dönen aile korkunç manzarayla karşılaştı
Denizli'de dışarıdan eve dönen aile korkunç manzarayla karşılaştı
LGS tercih sonuçları 2. nakil sonucu öğrenme ekranı TC ile giriş
LGS tercih sonuçları 2. nakil sonucu öğrenme ekranı TC ile giriş
Adana'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Adana'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
LGS 2. nakil sonuçları sorgulama MEB nereden bakılır? LGS 3. tercih sonuçları öğrenme
LGS 2. nakil sonuçları sorgulama MEB nereden bakılır? LGS 3. tercih sonuçları öğrenme
Nedim Şener Süleyman Özışık'la ilgili alçakça tweet atan Emre Uslu'ya ağzını payını verdi
Nedim Şener Süleyman Özışık'la ilgili alçakça tweet atan Emre Uslu'ya ağzını payını verdi
Fatih Selek'ten sarsıcı Süleyman Özışık yazısı: Ağır bir bedel ödeyerek sınavı geçti
Fatih Selek'ten sarsıcı Süleyman Özışık yazısı: Ağır bir bedel ödeyerek sınavı geçti