UEFA'dan gözlemci Murat Ilgaz'a görev!

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Kazakistan’ın Astana ile Bulgaristan’ın Ludogorets 1945 takımları arasında 8 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.Abone ol
UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaşacak Astana - Ludogorets maçının gözlemcisi olarak atandı.
Kazakistan’ın Astana şehrindeki Astana Arena Stadyumu'nda 8 Ağustos Salı günü saat 20.00'da başlayacak müsabaka Romanya Futbol Federasyonu’ndan Horatiu Mircea Fesnic tarafından yönetilecek.