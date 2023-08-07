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UEFA'dan gözlemci Murat Ilgaz'a görev!

UEFA'dan gözlemci Murat Ilgaz'a görev!

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Kazakistan’ın Astana ile Bulgaristan’ın Ludogorets 1945 takımları arasında 8 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

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UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaşacak Astana - Ludogorets maçının gözlemcisi olarak atandı.

Kazakistan’ın Astana şehrindeki Astana Arena Stadyumu'nda 8 Ağustos Salı günü saat 20.00'da başlayacak müsabaka Romanya Futbol Federasyonu’ndan Horatiu Mircea Fesnic tarafından yönetilecek.

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