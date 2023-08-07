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Halkbank, Yunus Emre Tayaz ile sözleşme yeniledi!

Halkbank, Yunus Emre Tayaz ile sözleşme yeniledi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, orta oyuncu Yunus Emre Tayaz ile devam etme kararı aldı.

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Halkbank'la bir yıl daha kontratı bulunan 24 yaşındaki oyuncu, bu yıl da takımda forma giyecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Üç kulvarda şampiyonluk mücadelesi vereceklerini aktaran Yunus Emre, şunları kaydetti:

"Bu sene geçtiğimiz yıldan daha başarılı olmak istiyoruz. Takımımıza gelenler, gidenler oldu. İsimlerden bağımsız olarak iyi bir ekip olacağımızı düşünüyorum. Bunun birinci şartı nerede olduğumuzu unutmamak. İkincisi birlik, beraberlik ortamını korumak. Üçüncüsü adil, seviyeli forma rekabeti. Kulüp zaten bize her türlü olanağı sağlıyor. Bize kalan, antrenmanlarda ter döküp sahada her şeyimizi vermek. Yani sporcu olarak işimizi yapmak. Bu anlamda ilk sınavımızı Süper Kupa'da vereceğiz. Değerli rakibimizi yenerek sezona kupa ile başlamak istiyoruz. Lige katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum."

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