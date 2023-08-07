LGS 2. yerleştirme sonuçları 7 Ağustos'ta açıklanacak. Nakil sürecinde hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından okullara yerleştirilecek. Peki LGS'ye girmeyen öğrenciler ne yapacak, hangi liseye gidecekler?

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. LGS tercih sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenilmekte. Lise yereleştirme sonuçların göre bir okula yerleşemeyene öğrenciler 24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercihlerini gerçekleştirdi ve birinci yerleştirme sonuçları da açıklandı. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. LGS 2. nakil sonuçları da bugün açıklanacak. Peki LGS'ye girmeyen öğrenciler ne yapacak, hangi liseye gidecekler?

Liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak ve 18 Ağustos 2023 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS'ye girmeyen öğrenciler ne yapacak 2023?

Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek.

Yerel yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.