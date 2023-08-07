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Marmara depremi, büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler!

Marmara depremi, büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler!

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından deprem ile ilgili yorumlarını paylaşan Ercan, Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki deprem ile ilgili, 'büyük İstanbul depreminin habercisi mi?' sorusuna yanıt verdi. Ercan, olası büyük İstanbul depreminden etkilenecek şehirleri de tek tek açıkladı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi’nde dün saat 18.29’da, 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7.7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa’da da hissedildi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, meydana gelen depremi sosyal medya hesabı üzerinden yorumladı.

Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"6 Ağustos 2023, 18.29’da Yalova yakınında denizde olan M3,6’lık depremcik, 1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalmasıdır. Kuzey Marmara’da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7’den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir."

Olası İstanbul depreminin etkileyeceği şehirler

“Kuzey Marmara’da olacak bir deprem: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çınarcık, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga, Lapseki, Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Trakya’nın Marmara kıyıları etki alanı içinde kalacaktır.”

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