Murat Kurum aslen nereli, Konya'nın neresinden? Murat Kurum kaç yaşında

Türkiye 2024 yılının mart ayında yerel seçimlere gidecek. Ak Parti İstanbul ve Ankara'yı yeniden almak içim kolları sıvadı, adaylar kim olacak merak ediliyor. AK Parti kulislerinde adaylık için adı geçen isimlerden biri de eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Murat Kurum'un adı İstanbul adaylığı için geçiyor. Peki kimdir Murat Kurum, aslen nereli, yaşı kaç? Murat Kurum kariyeri

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Türkiye 2024 yılında bir kez daha sandık başıma gidecek ve yerel seçimler için oyunu kullanacak. AK Parti ise yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı almak için yeniden kolları sıvadı, hazırlıklara başladı. Peki AK Parti İstanbul ve Ankara Belediye Başkan adayları kim olacak? Kulislerden adı sızan isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Ankara'da doğan Murat Kurum, aslen Konya Karapınar Akçayazılıdır. 47 yaşındaki Ak Partili Murat Kurum'un eşi ise Şengül Kurum'dur.

Murat Kurum kimdir?

1976 yılında Ankara’da doğan Murat Kurum, aslen Konya Karapınar Akçayazılıdır. Kurum, 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

2005 yılına kadar çeşitli kurumlarda görev alan Kurum, 2005-2006 yılları arasında Ankara TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı’nda uzman statüsünde yer aldı. 2006 yılından 2009 yılına kadar TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı’nda İstanbul-Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevini üstlenen Murat Kurum, 2009-2012 yıllarında da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda uzman olarak görev aldı.

2009 yılından bu yana TOKİ’nin ortağı niteliğindeki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini sürdüren Murat Kurum evli ve 2 çocuk babasıdır.