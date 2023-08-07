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Konya'da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı!

Konya'da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı!

Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aracın uyuşturucu sevkiyatı için kente geleceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin kent girişine kurdukları uygulama noktasını gören araçtaki zanlılar, polisleri görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından 3 araç da durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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