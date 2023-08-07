Red Bull Dance Your Style Türkiye’de kazanan Volkan Arıcı oldu
Hip Hop, popping ve house dans gibi sokak dansı türlerinin en iyilerinin belirlendiği yarışmanın Türkiye finali birbirinden renkli anlara sahne oldu.Abone ol
Kazananın izleyici tarafından belirlendiği dans yarışması Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali Bursa Hüdavendigar Kent Park’ında gerçekleşti.
4 ilde gerçekleşen elemelerde finale katılmaya hak kazanan 16 dansçı kupanın sahibi olmak için ter döktü. Yarışmanın finalinde Volkan Arıcı, seyirci oylarıyla birinci seçildi.
Arıcı, Almanya’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2023 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkını da elde etti.