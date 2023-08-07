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İstanbul'da silahlı saldırı! Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

İstanbul'da silahlı saldırı! Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

İSTANBUL ZEYTİNBURNU'nda düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

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Çırpıcı Mahallesi 75/2 Sokak'taki bir telefoncu dükkanının önünde oturan akrabalar Bilal Aslan ve Derviş Aslan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda iki kuzen ile bu sırada ailesiyle yoldan geçen 8 yaşındaki A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Bilal Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Derviş Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, yaralı çocuğun ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalamak başlattığı çalışma sürüyor.

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